Галкин* после выдворения с Бали прилетел в Австралию и обратился к поклонникам

Депортированный с Бали шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) вышел на связь с поклонниками и сообщил, что уже находится в Австралии.

Он заявил, что планирует дать сразу три концерта в стране кенгуру. При этом первое выступление с новой сольной программой состоится в городе под названием Брисбен. Шоумен также выразил надежду, что ему удастся выступить в Сиднее и в Мельбурне.

«Приходите, буду рад вас видеть, мои дорогие австралийские зрители», —заявил Галкин,* слова которого приводит The Voice.

В комментариях к посту пользователи поспешили высказать свое мнение об успехах эмигрантской жизни шоумена. Так, подписчики напомнили артисту, что через две недели у него концерт в Эстонии, а билеты во всех городах проданы только на четверть зала.

«Эх, Максим, что же вы натворили!» — отметили комментаторы.

27 января Галкин*должен был выступить на Бали, однако его развернули на паспортном контроле и депортировали в Вену, откуда и прилетел на остров. Комик также планировал выступить с новой программой «Прекрасное недалеко» в Таиланде, но оба концерта были внезапно отменены организаторами. В ОАЭ мужа Аллы Пугачевой оштрафовали почти на 2,5 млн рублей за разжигание межнационального конфликта на выступлениях.

Ранее мы писали, что Галкин* обвинил Россию в срыве концертов на Бали. Он также заверил, что в Таиланде на владельцев концертных площадок было «оказано давление».

*Признан иностранным агентом на территории России