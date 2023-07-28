«Нужно менять»: Соседов убежден, что Розе Сябитовой не место в шоу «Давай поженимся»

Недавно стало известно о выходе нового сезона шоу «Давай поженимся». Однако музыкальный критик и журналист Сергей Соседов вовсе не рад возвращению в эфир Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой. По его словам, передаче необходимы кардинальные перемены.

Об этом он рассказал в беседе с BLITZ+.

Историк музыки признался, что никогда особенно не следил за программой, разве что фрагментарно смотрел некоторые выпуски. Но ему хватило даже этого.

Так, Сергей Соседов считает, что пора вдохнуть в проект новую жизнь и найти кого-то другого в качестве ведущего. При этом у критика нет конкретных претензий к Сябитовой или Гузеевой.

«Это шоу мне безразлично. А ведущих нужно периодически менять. Одни и те же люди – это одни и те же шутки, гримасы, повадки, это как одна и та же бесконечно длинная программа», – прокомментировал Соседов.

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