«Нужно каждый день квасить»: спивающийся брат Владимира Кузьмина не считает себя алкоголиком

Ни для кого не секрет, что младший брат Владимира Кузьмина Александр любит выпить спиртное. Однако он не считает себя хроническим алкоголиком.

Александр Кузьмин зарабатывает на жизнь своим творчеством. Он не считает себя зависимым человеком, поскольку алкоголик не написал бы столько стихов и песен, как он.

Кузьмин написал 300 песен и 700 стихов. Однако без алкоголя творческий процесс идет хуже.

«Для того, чтобы написать, нужно каждый день квасить. Человек, который такое количество песен написал, столько стихов, не может быть алкоголиком. Я не алкоголик, я творческая — личность», — заявил он в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

Брат музыканта добавил, что может выпить во время написания музыки, но это не значит, что он «нажрался и пошел с друзьями в стрип-бар».

Недавно супруга рок-музыканта Александра Кузьмина попала в спецприемник за то, что возила обнаженную девушку на капоте своего автомобиля. Наталья раскрыла подробности жизни с артистом и утверждала, что пережила в браке домашнее насилие. Брат Владимира Кузьмина заявил, что теперь планирует подавать на развод.