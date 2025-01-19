«Нужно как бы освободиться»: Вера Кинчева раскрыла причину расставания с Иваном Янковским

Вера Кинчева высказалась об отношениях с Иваном Янковским.

До брака с Дианой Пожарской актер находился в отношениях с артисткой. Вера призналась, что этот роман приносил ей только мучения и страдания. Отношения Кинчевой и Янковского начались в 2014 году и длились семь лет. Однако в 2020-м пара решила окончательно расстаться.

Вера рассказала, что как в последние да года отношений особенно страдала, но все еще пыталась уберечь любовь от расставания. Тогда Кинчева даже обращалась к духовному отцу, который убеждал ее, что безусловную любовь надо беречь и делать все возможное, чтобы спасти ее. Однако сама артистка понимала, что бороться уже за отношения она не хочет.

Актриса не стала скрывать, что расставание с Янковским принесло ей настоящее облегчение.

«А может быть, спасать-то ничего и не нужно, а наоборот — уже нужно как бы освободиться. Настолько мне было невмоготу эмоционально, когда, знаешь, не хочется домой возвращаться. Это же стремно... Это был уникальный, волшебный момент, когда они закончились. Мы друг другу дали все, что могли, и пошли каждый своим путем. В тот момент, в 29 лет, я начала с собой знакомиться», — разоткровенничалась Кинчева в интервью с Рауфом Асадовым.

Также Вера сообщила о том, как она надеялась на то, чтобы Иван влюбился в другую девушку: тогда им обоим было бы легче пережить расставание.

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