«Нужно читать между строк»: экс-продюсер Аллы Пугачевой впервые раскрыл ее отношение к России

Недавно в Сети появилась информация о том, что певица Алла Пугачева собирается вместе с детьми приехать в Россию до конца лета и выступить с сольным концертом. Бывший продюсер артистки Александр Запорожец в беседе с mk.ru впервые рассказал, как она на самом деле относится к стране.

По словам продюсера, ему всегда «хорошо работалось» с Аллой Пугачевой. Александр Запорожец назвал певицу «прекрасным руководителем» и признался, что у них сложились «очень доверительные отношения».

Собеседник издания отметил, что исполнительница хита «Миллион роз» всегда с теплом говорила о России и не позволяла себе негативных высказываний.

«Она всегда относилась хорошо к России. То, что тиражируют в Интернете в последнее время, запускается с кривотолками. Нужно читать между строк… Это ее судьба, ее жизнь», — заявил экс-продюсер знаменитости.

Александр Запорожец уверен, что Алла Пугачева обязательно вернется в Россию. Однако продюсер не может предположить, когда это произойдет.

«Алла Борисовна вернется. Нужно время на понимание того, что происходило и происходит. Мы не знаем многого и комментируем только то, что знаем. У Аллы Борисовны есть младшие дети, которые требуют к себе внимания, вложения временного. Сейчас все остальное вторично: мир подождет», — заключил Александр Запорожец.

Напомним, в 2022 году артистка покинула Россию. В настоящее время Алла Пугачева вместе с мужем, шоуменом Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ), и детьми живет на две страны — Израиль и Кипр.

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева вернется в Россию не одна. Шоумен Стас Барецкий заявил, что певица приедет вместе с семьей.

*признан иноагентом на территории РФ