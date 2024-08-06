«Ей предстоит бракоразводный процесс»: Алла Пугачева вернется в Россию не одна

Шоумен Стас Барецкий в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировал информацию о том, что Алла Пугачева собирается приехать в Россию и дать концерт до конца года. Он напомнил о том, что всегда говорил о возвращении артистки в РФ.

«Я это знал и всегда об этом говорил, что она вернется!» – заявил мужчина.

По мнению Барецкого, Алла Борисовна приедет не одна, а с семьей. С ней же приедет муж, Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ).

«Ну и с Галкиным*, так как ей предстоит бракоразводный процесс. Нужно его присутствие», – объяснил такой шаг шоумен.

Стас подчеркнул, что поможет с организацией выступления Пугачевой, а сама она останется жить в замке в деревне Грязь, где провела много лет до отъезда.

Напомним, что по информации Telegram-канала Mash, артистка задумывается о сольном концерте в России. Ради этого она приедет в страну вместе с детьми в конце августа. За время, проведенное в РФ, певица планирует рассмотреть площадки и пообщаться с юристами. Также Пугачева попытается решить вопрос со снятием статуса иноагента с мужа.

Ранее мы писали о том, почему Алла Пугачева вынуждена работать и выступать перед бизнесменами за границей.

*признан иноагентом на территории РФ