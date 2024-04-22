«Нужно было всегда звездить»: актер Борис Галкин высказался о Вениамине Смехове

Актер Борис Галкин осудил высказывания Вениамина Смехова о России. Об этом сообщает aif.ru.

Заслуженный артист Борис Галкин отреагировал на последнее высказывание Вениамина Смехова о России. В интервью актер театра и кино рассказывал, что Россия «гостеприимна для страха».

«Если есть желание трусить, у нас все двери открыты. Хотите бояться — вступайте в наши ряды!» — заявлял он.

Борис Галкин рассказал, что подобные высказывания коллега делает для того, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность.

«Он же должен как-то себя позиционировать как герой, как особо мыслящий, как очень смелый, острый, как особая личность. Но с таким же успехом он может заговорить потом и в обратном направлении, зеркально», — рассказал Галкин.

Кроме того, Галкин вспомнил, как он работал в одном коллективе со Смеховым. По словам артиста, в Театре на Таганке его коллега старался выбиваться из коллектива.

«Вениамину Смехову нужно было всегда звездить. А там без особого упорства выделиться, а только талантом своим беря, звездили Володя Высоцкий, Валера Золотухин, Леня Филатов, Алла Демидова. Вернее, они не стремились звездить — они просто были. А Венечке надо было обязательно быть звездой, и он очень старался в этом направлении», — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что Борис Галкин «разнес» Дмитрия Назарова после его слов об Аллее ангелов.