«Это ложь, вранье!»: Борис Галкин «разнес» Дмитрия Назарова после его слов об Аллее ангелов

Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров с начала СВО перебрался с женой во Францию. Он неоднократно высказывался против действий российских властей, а недавно актер заявил, что Аллея ангелов (детей, убитых в Донбассе — прим. «Страсти») — «это фейк». На это заявление отреагировал заслуженный артист РФ Борис Галкин.

Назаров заявил, что Аллею ангелов придумали, и она якобы является частью пропаганды. Бориса Галкина чрезмерно возмутили такие заявления.

«Это ложь, вранье! Видите, ради словца не пожалеешь отца своего. А если переформулировать эту поговорку, не пожалеешь правды ради того, чтобы оставаться в своих заблуждениях», — цитирует Галкина aif.ru.

Актер признался, что неоднократно был в Донбассе и видел все своими глазами. Галкин объездил весь Донецк, в окраинах которого разрушены практически все дома. Он видел и саму аллею, и памятник мальчику, закрывшему свою сестру от пуль.

По словам звезды фильма «Мы из будущего», Дмитрий обвиняет россиян в страхе перед властью. При этом он сам с удовольствием подрабатывал в Кремле, играя Деда Мороза на кремлевских елках.

Актер предположил, что, возможно, Назаров имеет какие-то интересы на Западе, которые боится потерять. Звезда «Кухни» покинул Россию с большим скандалом после увольнения из МХТ им. Чехова из-за своих политических высказываний. Он уехал вместе с женой сначала в Израиль, а потом перебрался во Францию. За несколько первых месяцев в эмиграции Дмитрий дал не одно интервью, в которых негативно говорил о Родине и соотечественниках. А также Назаров не забывал публиковать стихи сатирического характера.

До этого мы писали, что депутат Госдумы Виталий Милонов призвал арестовать имущество Назарова из-за стиха о теракте.