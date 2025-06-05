«Нужно было надевать траур и сидеть дома?»: Соседов объяснил решение Шавриной выступать после смерти сына

Музыкальный критик Сергей Соседов поддержал певицу Екатерину Шаврину, которая после похорон сына практически сразу вернулась к работе. Он отметил, что она в первую очередь артистка, и ей нужно думать не только о себе, но и о своих поклонниках. Об этом сообщает mk.ru.

Единственного сына Шавриной похоронили в его день рождения 17 мая. На прощание с ним исполнительница предпочла не приходить. Близкие рассказали, что мать простилась с наследником заранее, ночью. Но многие фанаты все равно осудили Екатерину, а масла в огонь подлило то, что певица еще и вернулась к выступлениям, не подождав даже 40 дней.

Сергей Соседов критиковать решение Шавриной не стал. Он заявил, что концерты были запланированы еще до похорон, и Екатерина поступила как ответственный артист.

«Отменить их – значит, подвести людей, которые ее пригласили. То, что она приняла решение выступить, - правильно. Это нормально. У Кати такая профессия! А что ей, скажите, нужно было делать - надевать траур и сидеть дома? Она работает для зрителя, который ее ждет и любит», - поделился Сергей.

По мнению критика, артист не выходит на сцену только в случае собственной смерти. Других причин отменять концерты не существует для профессионалов.

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