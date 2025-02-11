«Ей нужен мужик»: Лолита ответила депутату, которая требовала отменить ее концерт

Лолита посоветовала депутату Пензиной встретить «хорошего мужа». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Певица Лолита Милявская вновь высказалась о депутате из Красноярска Елене Пензиной. Напомним, в январе чиновница призывала отменить концерт певицы в регионе — после этого между ней и Лолитой в Сети завязалась перепалка.

На этот раз Лолита заявила, что проблема Пензиной заключается в ее одиночестве.

«Она же занимается коммуналкой — это канализация, вывоз мусора… А травить Милявскую проще. Посмотрела в интернете, вроде симпатичная женщина. Я вот гормонально уже не замужем и меня не волнуют чужие проблемы, а ей еще нужен мужик. Я ей желаю хорошего мужа», — заявила она.

Певица ответила, что убытки из-за отмен концертов большие. При этом она уверена, что все проблемы с переносами выступлений временные.

Ранее мы писали о том, что певица Лолита сняла юбку в знак протеста во время концерта в Красноярске.