«Нужна переделка»: 31-летняя Лерчек рассказала о последствиях неудачной пластики груди

Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, решилась на пластику груди. Она призналась, что конце 2023 года сделала операцию, но результат ее не порадовал, поэтому придется вновь лечь под нож хирурга.

«В 2023 я поставила анатомы, однако через два месяца они начали переворачиваться и жить своей жизнью. Нужна переделка», — поделилась Лерчек в своем блоге.

Она также не стала скрывать, что это будет третья по счету операция. В 2016 году в ходе маммопластики ей установили «круги Allergan», но в 2022 году во время беременности левый имплант порвался.

Ранее на Лерчек подали в суд. Клиентку не устроило, что вместо обещанной премиальной программы саморазвития за 2 миллиона рублей Лерчек общалась с ней на отвлеченные темы, советовала похудеть и ходить на свидания.