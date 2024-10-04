«Нужна пауза»: Ярослав Сумишевский всполошил фанатов новостью об аварии

Директор Ярослава Сумишевского находится в реанимации после ДТП. Об этом певец рассказал в своем Telegram-канале.

Стоило пропасть музыканту Ярославу Сумишевскому на несколько дней из соцсетей, как его фанаты забили панику. Выяснилось, что в команде артиста произошла беда — его директор Александр Чебанов попал в аварию.

«Сегодня все пишут и звонят, и я понимаю, что многие ждут информации… Но хочу попросить немного времени, нужна пауза. Какое-то время буду не на связи в социальных сетях. Мой директор Александр Чебанов попал в аварию, и сейчас находится в реанимации», — рассказал Сумишевский.

Артист добавил, что ситуация сложная, однако никаких изменений в графиках выступлений не планируется. Александр Чебанов работает также с Алексеем Петрухиным, Артуром Руденко и Славой Благовым.

Ранее мы писали о том, что в Москве 90-летнюю актрису Инну Выходцеву госпитализировали с инсультом.