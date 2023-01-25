Нужна операция: кардиологи заметили у Костомарова нарушения в работе сердца

У Олимпийского чемпиона Романа Костомарова заметили нарушения в работе сердца. Перед врачами встал выбор: делать операцию или обойтись медикаментами.

Об этом сообщает Пятый канал. Издание также узнало подробности о состоянии спортсмена.

Костомаров уже вышел из комы, но большую часть времени проводит во сне. Он до сих пор не может самостоятельно дышать. На ночь фигуриста подключают к ИВЛ.

Сообщается, что у Костомарова продолжает скакать температура. Общее состояние спортсмена остается сложным.

Костомаров вышел из комы 24 января. Очнувшись, он смог поговорить с врачами.

Спортсмена не выводили из спящего состояния с 12 января. Утверждалось, что это нужно во избежание истерики у пациента.