Нужна медицинская помощь: сдавшийся Авербух не замечает проблемы

Привыкшего носить кепку Илью Авербуха заподозрили в сокрытии проблемы. Головной убор является не аксессуаром, а жизненной необходимостью. Жиденькие волосы перестали скрывать сверкающую лысину.

Трихолог Анна Ефимова объяснила, что облысение настигает мужчин к 25 годам. Из-за влияния мужских половых гормонов волосяные фолликулы уменьшаются, что приводит к скорому выпадению.

Врач добавила, что облысение предотвратить невозможно. Однако есть один выход — обратиться к медицине. Можно сделать пересадку своих же волос на облысевшее место и воспользоваться поддерживающей мезотерапией для кожи головы.

Ранее мы писали, что Авербух и окружение Костомарова по-разному рассказали о его состоянии на данный момент.