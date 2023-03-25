Нужна медицинская помощь: сдавшийся Авербух не замечает проблемы
У сдавшегося Авербуха лишь один выход: что ждет фигуриста.
Фото: Starface.ru
Привыкшего носить кепку Илью Авербуха заподозрили в сокрытии проблемы. Головной убор является не аксессуаром, а жизненной необходимостью. Жиденькие волосы перестали скрывать сверкающую лысину.
Трихолог Анна Ефимова объяснила, что облысение настигает мужчин к 25 годам. Из-за влияния мужских половых гормонов волосяные фолликулы уменьшаются, что приводит к скорому выпадению.
Врач добавила, что облысение предотвратить невозможно. Однако есть один выход — обратиться к медицине. Можно сделать пересадку своих же волос на облысевшее место и воспользоваться поддерживающей мезотерапией для кожи головы.
Ранее мы писали, что Авербух и окружение Костомарова по-разному рассказали о его состоянии на данный момент.