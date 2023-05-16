«Нужна будет помощь»: увеличившая грудь Анастасия Костенко нарушила рекомендации врача

Восемь дней назад модель Анастасия Костенко отправилась в Дубай ради операции по корректировке формы груди. Супруга Дмитрия Тарасова призналась, что после рождения трех детей она захотела немного изменить свои формы, несмотря на то, что ее муж не особо хотел, чтобы она ложилась под нож хирурга. Однако, увидев результат, футболист оказался в восторге и совсем забыл, что раньше предпочитал небольшой бюст.

Недавно же блогер вернулась из ОАЭ в Москву и встретилась с семьей. Из аэропорта ее забрал спортсмен и сразу отметил, что очень ждал «своих малышек» дома. На что Костенко ему ответила, что уже не «малышек». И правда, судя по фотографиям в бикини, грудь у Анастасии стала значительно больше, и ей это крайне нравится. Она поделилась, что чувствует себя красивой и счастливой.

Также модель рассказала поклонникам о своих ощущениях после операции. По ее словам, первое время был жуткий дискомфорт, но потом она стала постепенно привыкать. Однако после возвращения домой боль вернулась, так как из-за детей она нарушила предписания врача. Ей рекомендовали не нагружаться, не делать резких движений, но Анастасия все-таки не стала слушать медика, о чем сильно пожалела.

«Пыталась спящему сыну сменить подгузник, и это причиняло дискомфорт. Нужно иметь в виду, что, если у вас маленькие дети, то нужна будет помощь. У меня она есть, просто включился на фоне вины режим «я сама». Не надо так», - рассказала Костенко.

Ранее в Сети высмеяли Анастасию Костенко из-за детской одежды.