«Нужен совет»: Виктория Боня обратилась к поклонникам с неожиданным вопросом

Восстанавливающая в Москве здоровье после пластической операции на лице блогер и телеведущая Виктория Боня внезапно приняла решение отказаться от одежды, сделанной с использованием натурального меха. Своих поклонников звезда призвала последовать ее примеру.

«Я пыталась выбрать шубу, в которой пойти, но не смогла надеть. Меня прям передернуло», — приводит Газета.Ru слова 43-летней Бони.

Виктория также призналась, что в ее гардеробе есть пять шуб, которые она больше не хочет носить. Она попросила совета у подписчиков в соцсети, как ей поступить с меховыми изделиями.

«Нужен совет. Что будем делать с моими шубами?» - задалась вопросом звезда.

Самым популярным вариантом оказалось предложение продать шубы, а вырученные средства отдать на благотворительность.

Ранее Виктория Боня рассказала, что поющая телеведущая Ольга Бузова пригласила ее на свое новое шоу в Москве. Она призналась, что не смогла посетить мероприятие, так как накануне выпила с визажистом Сердаром Камбаровым два бокала вина и весь следующий день страдала от похмельного синдрома.