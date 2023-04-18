«Нужен регулярный качественный секс»: любовник Нетребко и Волочковой раскрыл интимные подробности

Уже год оперная певица Анна Нетребко не живет в России. После ряда скандальных высказываний она перебралась в Европу вместе с семьей и стала искать работу в зарубежных театрах. И хоть по Родине артистка периодически скучает, возвращаться не собирается.

В трудной ситуации Анну не бросает ее муж Юсиф Эйвазов, который, к слову, в отличие от жены, от России отворачиваться не стал. Вместе они живут уже несколько лет, но перед тем, как связать себя узами брака, Нетребко не раз влюблялась и даже встречалась с любовником Анастасии Волочковой.

С потомственным балетным танцором Николаем Зубковским певица познакомилась в Мариинке. Этот союз был довольно «взрывоопасный», но все-таки продлился около двух лет. Сам Зубковский теперь вспоминает с улыбкой то время, когда был с Анной.

«26-летняя Аня пришла домой ко мне, 20-летнему, на пасту и… осталась на два года. С итальянским басом - невозмутимым флегматиком Симоне Альберджини – ей, наоборот, не хватало драйва. А с уругвайцем Эрвином Шроттом развелась из-за длительных разлук: как и любой нормальной женщине, Ане нужен регулярный качественный секс», - вспоминал Николай.

Однако и скандальная балерина не давала скучать Зубковскому. Он поделился, что с Волочковой у них был крайне разнообразных секс. Анастасия постоянно привносила что-то новое, придумывала позы и никогда не уставала.

«Секс на люстре - это про нее! Бывало, после ночи с ней у меня даже не оставалось сил встать утром...», - рассказал танцор.

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