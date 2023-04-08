Бросил отец и узнал о диагнозе: как сейчас живет единственный сын Нетребко

Оперную певицу Анну Нетребко и уругвайского певца Эрвина Шротта свели общие интересы и любовь к музыке. У пары в 2008 году родился сын, которого назвали Тьяго, передает Woman.ru.

Однако до 3 лет здоровью ребенка ничего не угрожало, а в 2011 врачи поставили неутешительный диагноз — аутизм. Мальчик не разговаривал, начал неспокойно себя вести и отставал от сверстников. Нетребко рассказала, что как-то ей пришлось оправдываться перед полицией, поскольку сын истошно орал, и она тащила его по улице.

В 2013 года биологический отец не выдержал нагрузки и ушел из семьи. Однако оказать отцовскую любовь смог нынешний возлюбленный Нетребко — Юсиф Эйвазов. Мужчина ездил по больницам, искал врачей, и болезнь Тьяго стала протекать в легкой форме.

Сейчас благодаря стараниям родителей Тьяго живет насыщенной жизнью. Мальчик знает английский и русский, любит математику, имеет друзей и путешествует по миру.

Ранее мы писали, что Анна Нетребко с изменившимся голосом опозорилась на публике.