«Нужен нормальный мужик»: Лолита пригласила молодого певца отдохнуть с ней в Турции

Певица Лолита Милявская накануне появилась на светской премии в Доме музыки. Исполнительница хита «На Титанике» во время мероприятия обратилась к молодому коллеге Алексею Воробьеву с необычным предложением — звезда позвала артиста отдохнуть вместе в Турции.

Лолита вошла в число лауреатов премии и получила в качестве приза поездку в пятизвездочный отель Турции. Правда, Милявская совершенно растерялась: она не могла выбрать себе напарника в путешествие. «Нужен нормальный, турецкий, добротный мужик», - сказала она.

Внезапно певице пришла идея. Милявской нужно было потянуть время, пока сцену готовили для выступлений. В этот момент она обратилась к Алексею Воробьеву с просьбой развлечь женскую аудиторию.

«Я могу предложить тебе комнату в турецком отеле, я разделю с тобой этот завтрак», — приводит слова знаменитости mk.ru.

Отметим, что 37-летний артист пока холост и недавно обратился к публике с заявлением, что ищет жену. Лолита также дама свободная. Поэтому гости мероприятия сразу же задумались о перспективах совместного отдыха звезд. Впрочем, ответ Алексея на предложение коллеги по цеху остался за кадром.

Ранее певица выступила против запрета турецких сериалов в России. Артистка перечислила плюсы заграничных картин.