Нужен не пластический хирург: омоложение 69-летней Любови Успенской может не сработать

69-летняя певица Любовь Успенская, делая пластические операции, вредит сама себе. По мнению психотерапевта, сексолога Ларисы Никитиной, ощутить себя молодой артистке поможет не пластический хирург.

Специалист отметила, что не считает звезду «старухой», а ее цель всегда выглядеть безупречно объясняет требованиями профессии. Шоу-бизнес предполагает, что человек «априори должен хорошо выглядеть»: от этого зависит заработок.

Успенская прибегала к многочисленным методам омоложения: делала блефаропластику, подтяжку лица, уколы красоты. Но выглядеть красиво ей поможет «внутреннее желание жить».

«В это так называемая внутренняя жизненная сила. Сколько человек себе внутри еще отпускает», — сказала психотерапевт в разговоре с Пятым каналом.

Для поддержания здоровья нужно правильно питаться, заниматься спортом, заботиться о зубах и волосах, напомнила эксперт.

«Но самое главное — быть молодым душой», — заключила Никитина.

Ранее пластический хирург Владимир Плахотин прокомментировал внешность Успенской и заявил, что ее «походка, запах, голос стареют».