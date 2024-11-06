«Ну замечательно»: Александр Серов раскрыл, сколько получил за выступление на вечеринке Собчак

5 ноября Ксении Собчак исполнилось 43 года. По этому поводу светская львица устроила вечеринку, на которой были звезды российского шоу-бизнеса. На мероприятии выступил певец Александр Серов — артист отыграл часовую программу абсолютно бесплатно.

В числе выступивших на мероприятии также была Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова). С ней Собчак дружит на протяжении 20 лет, поэтому, скорее всего, исполнительница не потребовала гонорар.

Гостей развлекала и Жанна Агузарова. Неизвестно, на каких условиях она согласилась выступить для звезды.

Серов доволен приглашением телеведущей, несмотря на то что он не получил гонорар.

«Каждая песня проходила прямо на ура. Потому что люди радовались, пели все. Ну замечательно. Я под большим впечатлением и благодарен Ксении Анатольевне за приглашение», — цитирует артиста Абзац.

Напомним, на вечеринку по случаю дня рождения Ксения позвала Полину Гагарину, Яну Рудковскую, Иду Галич. Однако на мероприятии не было Насти Ивлеевой, которую телеведущая считала подругой.