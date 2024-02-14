Анна Седокова запустила информацию о проблемах в браке с Янисом Тиммой. Об этом сообщает Super.ru.

Долгое время Анна Седокова хранила молчание о личной жизни. Последние несколько месяцев знаменитость появлялась в соцсетях в одиночестве. По словам певицы, у нее возникли проблемы с супругом.

«Думаю, уже не секрет, что в последнее время мы с мужем живем в разных городах и расстаемся уже в 20-й раз. Жизнь поступала с нами достаточно жестко, и в какой-то момент я просто опустила руки. И сказала „все“. А он не опустил», — рассказала она.

Седокова добавила, что Янис приехал к ней в другую страну и сделал сюрприз, подарив огромного плюшевого медведя и букет белых роз.

«Когда-то Янис меня научил, что даже пять минут с любимым человеком имеют значение. И прилететь из Стамбула в единственные выходные ночью, чтобы быть вместе в этот день и привезти подарки не только тебе, но и ребенку, — точно поступок», — объяснила певица.

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