«Хронология событий интересная»: Светлаков перестал молчать о связи с Брежневой

Юморист Сергей Светлаков оценил слухи о романе с певицей Верой Брежневой. Сергей поделился откровением в эфире шоу на YouTube-канале Надежды Стрелец.

В 2012 году юмористу и певице приписывали роман. Несмотря на то, что артисты опровергали предположения, они продолжали выходить вместе в свет. В новом интервью Сергей прокомментировал связь с Верой.

По словам юмориста, слухи о романе стали распространяться после съемок в фильме «Джунгли». Надежда Стрелец отметила, что по окончании проекта оба артиста развелись.

«Да, хронология событий интересная, но каждый пошел своим путем. Мы оказались в одинаковом состоянии на этом острове, поэтому мы достаточно натурально в кадре смотрелись», — высказался Светлаков.

Сергей заявил, что у них с Верой ничего не было: во время работы им просто удалось и творчески, и «по-человечески» друг в друге раствориться.

Также он добавил, что «поклялся не говорить» на тему отношений с Брежневой.

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