«Ну, Славочка, пошли»: актриса Нина Гуляева до последнего дня выходила на сцену «вместе» с покойным мужем

Народная артистка РСФСР Нина Гуляева до последнего дня выходила на сцену «вместе» с покойным мужем. Актриса, пережившая супруга Вячеслава Невинного на 16 лет, так и не смогла смириться с утратой. Об этом пишет Kp.ru.

Озвучившая многие советские мультфильмы Нина Гуляева прожила со вторым мужем Вячеславом Невинным более 40 лет. Их история любви была непростой – ради возлюбленного актриса ушла от первого супруга Михаила Горюнова и начала с ним все «с нуля», но долгое время металась между двумя мужчинами.

«Все у нас было - и слезы, и счастье. <…> Отношения с Мишей у нас к тому времени разладились (он пил), бросить его я не могла… Это длилось долго, мучительно. Слава меня все уводил, я уходила, потом опять возвращалась к Мише, снова уходила. Невинный ждал моего решения три года - добивался меня, утешал, когда у нас с Мишей вспыхивали ссоры, дарил цветы. О нашем треугольнике знал весь театр», - делилась Нина Гуляева.

В конце концов артистка приняла решение порвать отношения с Михаилом Горюновым и вышла замуж за Вячеслава Невинного. Супруги были счастливы вместе, у них родился сын Вячеслав. Но в 2001 году в семью пришла беда – у актера слишком поздно обнаружили сахарный диабет.

«Если бы мы выявили диабет в самом начале заболевания! Измерили уровень сахара — 16! Началась гангрена, ампутировали обе ноги. Часто вопрошал: «За что мне такие муки?!» В последнее время обезболивающие его уже не брали», — рассказывала артистка.

Вячеслав Невинный скончался после продолжительной болезни в 2009 году. Уход мужа стал тяжелым ударом для Нины Гуляевой, она долго не могла отпустить любимого.

«После Славиной смерти я ходила по квартире, разговаривала с ним. Мысли о нем не отпускали. <…> Стоит открыть шкаф - и снова оглушают воспоминания: ведь я еще не все Славины вещи раздала», - признавалась вдова Вячеслава Невинного.

Даже спустя годы после трагедии актриса говорила, что супруг по-прежнему рядом, «вместе» с ним она до последнего выходила на сцену. Перед выходом Нина Гуляева произносила: «Ну, Славочка, пошли». Тогда спектакль проходил легко.

Напомним, артистка ушла из жизни 3 октября 2025 года в возрасте 94 лет после продолжительной болезни. В 2024 году Нина Гуляева была госпитализирована с сильными болями в животе, врачи диагностировали у нее воспаление желчного пузыря.

Ранее сообщалось о том, что Нина Гуляева была вынуждена оставить сцену из-за тяжелого состояния.