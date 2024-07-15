«Ну сдай в детский дом»: Лера Кудрявцева не может угомониться из-за убийства 9-летнего сына матерью в Перми

Ведущая Лера Кудрявцева высказалась об убийстве 9-летнего мальчика матерью в Перми. Она считает, что женщине следовало сдать ребенка в детский дом, но не убивать. Мнением ведущая поделилась в собственном Telegram-канале.

«Ну как можно убить собственного ребенка? Ну сдай в детский дом, тварь, ну что в головах у этих людей», - написала Кудрявцева.

Знаменитость возмутило, что пермячка пошла на убийство из-за долгов. Она считает, что из любой ситуации можно найти выход.

«Сидит и спокойно говорит, да, мол, убила собственного сына 9 лет», - удивилась Кудрявцева.

Тело ребенка в чемодане было найдено 12 июля на помойке. Труп ребенка обнаружил бездомный. На следующий день задержали 34-летнюю мать мальчика. Она призналась в убийстве.

Известно, что у женщины были многомиллионные долги. Она занималась криптовалютой, но проиграла много денег – в итоге осталась должна банкам 15 млн рублей. Обвиняемая заявила, что получала 100 тыс. рублей в месяц и отдавала 98 из них на погашение кредитов.