«Ну просто шикарно!»: Волочкова рассказала, с кем отдыхала на Мальдивах

Танцовщица призналась, что поехала на Мальдивы в гордом одиночестве — ей хотелось побыть наедине с собой. В Москве балерину окружает много людей, поэтому ей захотелось отдохнуть от общества.

Но если сам отдых был безоблачным, тяжелым оказался путь балерины домой. Сначала ей пришлось ехать на лодке, потом гидросамолете и еще девять часов Волочкова провела в воздухе.

Балерина рассказала, что после возвращения с райского острова у нее начинается депрессия.

«Потому что мне не хватает этих красок, мне не хватает океана», — пояснила знаменитость.

Ранее в Сети появилось видео с откровенным танцем Волочковой и Джигурды, во время которого Никита стянул штаны с Анастасии. Предположительно, ролик был снят в прошлом году в особняке балерины. Сначала она заявила, что видео опубликовал актер, однако позже адвокат Волочковой Роман Попов заявил, что ролик выложил ее знакомый, проживающий в Прибалтике.