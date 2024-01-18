«Ну просто шикарно!»: Волочкова рассказала, с кем отдыхала на Мальдивах
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Балерина Анастасия Волочкова недавно вернулась в Москву после отдыха на Мальдивах. Бывшая прима Большого театра рассказала, с кем провела отпуск.
Волочкова довольна своим отдыхом. Его не смогло омрачить скандальное видео с Никитой Джигурдой, которое слили в Сеть, когда Анастасия как раз была на Мальдивах.
«Остров потрясающий был! Я отдохнула так… Ну просто шикарно!», — цитирует звезду Пятый канал.
Танцовщица призналась, что поехала на Мальдивы в гордом одиночестве — ей хотелось побыть наедине с собой. В Москве балерину окружает много людей, поэтому ей захотелось отдохнуть от общества.
Но если сам отдых был безоблачным, тяжелым оказался путь балерины домой. Сначала ей пришлось ехать на лодке, потом гидросамолете и еще девять часов Волочкова провела в воздухе.
Балерина рассказала, что после возвращения с райского острова у нее начинается депрессия.
«Потому что мне не хватает этих красок, мне не хватает океана», — пояснила знаменитость.
Ранее в Сети появилось видео с откровенным танцем Волочковой и Джигурды, во время которого Никита стянул штаны с Анастасии. Предположительно, ролик был снят в прошлом году в особняке балерины. Сначала она заявила, что видео опубликовал актер, однако позже адвокат Волочковой Роман Попов заявил, что ролик выложил ее знакомый, проживающий в Прибалтике.