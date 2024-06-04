«Ну очень богатая»: Прохор Шаляпин высказался о романе с экс-супругой Евгения Петросяна

Певец Прохор Шаляпин не раз признавался, что он не обделен вниманием со стороны женщин намного старше него. В новом проекте «Фабрика звезд. Подкаст» на YouTube-канале Данила Доэрти артист признался, что однажды пытался построить отношения с экс-супругой юмориста Евгения Петросяна, актрисой Еленой Степаненко, которая старше него на 30 лет.

По словам Прохора Шаляпина, он предпринимал попытки сблизиться с юмористкой, но та его отвергла. Певец также не стал молчать о финансовом положении Елены Степаненко.

«Я к Степаненко подкатывал в Большом театре, она меня сразу отвергла. Она поняла, что там все не просто так, а я думаю — будем юморить, смеяться… Ну очень богатая, да, больше миллиарда у нее», — поделился Прохор Шаляпин.

Примечательно, что несколько лет назад юмористке и финалисту «Фабрики звезд-6» даже приписывали роман. Поводом для слухов стало фото 2001 года, которое артист опубликовал в личном блоге. На архивном снимке Прохор Шаляпин, которому на тот момент было 17 лет, предстал рядом с Еленой Степаненко. Певец тогда признался, что с юных лет является поклонником артистки.

Напомним, Прохор Шаляпин рассказывал, что он впервые женился в 18 лет на женщине старше себя. По слухам, первой избранницей артиста стала поэтесса Алла Пеняева, благодаря которой, как говорили, юный певец попал на шоу «Фабрика звезд». Второй супругой артиста стала предпринимательница Лариса Копенкина, которая старше него на 28 лет. В третий раз Прохор Шаляпин женился на владелице сети адвокатских контор в Канаде Татьяне-Клаудии Дэвис, которая внезапно скончалась от COVID-19 через короткое время после свадьбы.

Ранее мы писали о том, что Прохор Шаляпин рассказал о новом романе.