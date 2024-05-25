«Ну, не наглый, а?!»: актриса Наталия Антонова поделилась историей знакомства с мужем

Звезда сериалов Наталия Антонова редко делится подробностями своей личной жизни и публикует фото с семьей. Однако недавно актриса сделала исключение в личном блоге в честь важной даты — в этом году исполнилось 20 лет, как она познакомилась с супругом, врачом Николаем Семеновым.

Наталия Антонова состоит в браке с Николаем Семеновым уже почти 20 лет. Звезда сериала «Дыши со мной» рассказала историю знакомства с мужем и поделилась редкими семейными кадрами.

По словам артистки, мужчина влюбился в нее с первого взгляда, увидев по телевизору. И уже тогда решил, что добьется ее расположения. В результате супруги уже много лет счастливы в браке.

«Мой муж много лет назад увидел меня в телевизоре и сразу решил, что я буду его женой. Ну, не наглый, а?! Короче, не поверите, но я его жена. Вот уже 20 лет со дня нашего знакомства. Не жизнь, а праздник! Фото с мужем и детьми редко выкладываю, но сегодня юбилей нашей семьи — исключение… Мы желаем всем счастья и любви в этот чудесный, майский день», — рассказала Наталия Антонова.

Актриса отметила, что ее муж поддерживает себя в форме и показала, как он занимается спортом. Пользователи Сети подчеркнули, что Николай Семенов выглядит прекрасно.

«Наташа, вам с Колей очень повезло! Какие вы красивые и молодые!»; «Счастья вам еще на долгие-долгие годы!» — написали подписчики.

За годы в браке Наталии Антоновой и ее супругу пришлось пройти и через трудности. Почти шесть лет назад супруги пережили трагедию — не стало их двухмесячного сына Коли. Ребенок родился недоношенным и был очень слаб.

«В тот момент не знала, куда себя деть, но дома меня ждали дети, надо было ехать к ним… <…> Не стоит отчаиваться и тем женщинам, у которых случилась такая беда. Надо брать себя в руки. Коля для меня жив и находится рядом со мной», — признавалась артистка.

Ранее сообщалось о том, что Наталия Антонова рассказала о разногласиях с мужем.