«Ко мне в спальню не заходи!»: Антонова рассказала о разногласиях с мужем

Российская актриса Наталия Антонова вспомнила, что сильно поправилась во время третьей беременности. Об этом она заявила в ходе интервью телеведущему Борису Корчевникову.

Артистка призналась, что во время беременности много ела. После третьей беременности вес Антоновой составлял почти 87 кг. Она подчеркнула, что подобный вес является для нее большим. Актриса подчеркнула, что испытывала физический дискомфорт во время каких-либо физических нагрузок. В частности, у нее учащалось сердцебиение и повышалось давление.

Знаменитость уточнила, что подтолкнуть ее к похудению удалось супругу-врачу.

«Он мне сказал: „Ты мне нравилась, когда была постройнее“. А я ему ответила, что мне и так хорошо. Я вообще многодетная мама, я могу выглядеть так, как мне нравится — хочу толстая, хочу худая», —высказалась артистка.

Антонова отметила, что подобное заявление немного оскорбило мужа. Она назвала избранника «достаточно жестким» человеком.

«И вдруг он мне сказал: «Хочу, чтобы ты была здорова. Я не хочу видеть рядом с собой больную жену, у нас дети. И вот такая ко мне в спальню не заходи!», — заявила артистка.

Звезда добавила, что спустя время поблагодарила супруга за его критику. Так, благодаря мужу Антонова составила диету и впоследствии сбросила 17 кг на шоу «Ледниковый период».

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