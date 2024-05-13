«Ну хочешь, я этой писаке руку сломаю?»: Лариса Гузеева пригрозила нанести увечья человеку

Телеведущая Лариса Гузеева пригрозила нанести увечье человеку. При этом незнакомец ничего не сделал звезде.

Заявление Гузеевой прозвучало после того, как юморист Гарик Харламов разместил пост в Сети. В нем он пожаловался на СМИ. По словам комика, журналисты выставили его маменькиным сынком, который способен сделать предложение лишь под давлением.

Коллеги и пользователи с сочувствием отнеслись к Харламову. Кто-то попытался пошутить на эту тему, а кто-то стал сыпать угрозами, как Лариса Гузеева. Она написала под публикацией юмориста, что готова сломать руку его обидчикам.

«Ну хочешь, я этой писаке руку сломаю?» — заявила телеведущая, тем самым в очередной раз продемонстрировав свой суровый нрав.

Ранее сообщалось, что Гузеева согласилась бы стать лицом раздела знакомств на «Госуслугах». Однако не безвозмездно, а за большие деньги.