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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 13 мая 2024, 17:57
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«Ну хочешь, я этой писаке руку сломаю?»: Лариса Гузеева пригрозила нанести увечья человеку

Гузеева выразила готовность сломать руку незнакомому человеку ради Харламова.
«Ну хочешь, я этой писаке руку сломаю?»: Лариса Гузеева пригрозила нанести увечья человеку

© Starface.ru

Телеведущая Лариса Гузеева пригрозила нанести увечье человеку. При этом незнакомец ничего не сделал звезде.

Заявление Гузеевой прозвучало после того, как юморист Гарик Харламов разместил пост в Сети. В нем он пожаловался на СМИ. По словам комика, журналисты выставили его маменькиным сынком, который способен сделать предложение лишь под давлением.

Коллеги и пользователи с сочувствием отнеслись к Харламову. Кто-то попытался пошутить на эту тему, а кто-то стал сыпать угрозами, как Лариса Гузеева. Она написала под публикацией юмориста, что готова сломать руку его обидчикам.

«Ну хочешь, я этой писаке руку сломаю?» — заявила телеведущая, тем самым в очередной раз продемонстрировав свой суровый нрав.

Ранее сообщалось, что Гузеева согласилась бы стать лицом раздела знакомств на «Госуслугах». Однако не безвозмездно, а за большие деньги.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Лариса Гузеева
избиение