«Если Милонов заплатит большие деньги»: Гузеева отказалась быть лицом раздела для знакомств на «Госуслугах»

Телеведущая Лариса Гузеева заявила, что вся история с разделом для знакомств на «Госуслугах» ей совершенно не интересна. А продвигать его она согласна только за очень большие деньги. Об этом она сообщила в беседе с Газетой.Ru.

6 мая депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением сводить людей прямо на «Госуслугах». Также он подчеркнул, что хотел бы привлечь к этому проекту ведущих «Давай поженимся!». По его мнению, Лариса Гузеева смогла бы стать лицом раздела, чтобы больше пользователей пробовали через него искать себе партнера.

Предложение Милонова саму артистку не особо заинтересовало. Она заявила в разговоре с журналистами, что возможно рассмотрит его, если ей хорошо заплатят.

«Если будет программа называться «Давайте разведемся», я буду вести программу «Давайте разведемся». Все остальное мне абсолютно все равно, мне это неинтересно, меня это не волнует. Но если господин Милонов заплатит мне очень большие деньги, будем разговаривать», - подчеркнула Гузеева.

Ранее Лариса Гузеева показала редкие кадры с дочерью и мужем в аэропорту.