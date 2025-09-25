«Ну какой это шабаш?»: друзья Собчак не понимают, почему люди критикуют ее вечеринку в стиле нулевых

Журналистка Ксения Собчак организовала вечеринку в стиле нулевых, на которой побывали многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Некоторые россияне раскритиковали экс-ведущую «Дома-2» за проведение увеселительного мероприятия в нынешнее время. Друзья знаменитости решили поддержать ее и заявили, что праздник не был пиром на костях, как может показаться.

Один из гостей вечеринки высказался о ее проведении в беседе с Telegram-каналом Свита Короля. Участник мероприятия на условиях анонимности упрекнул людей, которые критикуют Собчак за празднование, а сами, как и раньше, отмечают свадьбы и дни рождения.

«Можно подумать, что все отказались от праздников и не отмечают дни рождения и свадьбы. Еще и как отмечают. Не понимаю, почему многих так задел праздник Ксюши. Ну какой это шабаш и пир во время чумы?! … Не надо завидовать», — заявил собеседник журналистов.

Ранее Максим Виторган, бывший муж Ксении Собчак, подколол журналистку в Сети. Актер пошутил над тем, как экс-супруга поет в караоке.