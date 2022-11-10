«Ну как?»: имеющая высшее почетное звание Ангелина Вовк назвала размер пенсии

Народная артистка России, ведущая Ангелина Вовк вынуждена подрабатывать - пенсии ей катастрофически не хватает. Имея высшее почетное звание РФ, диктор получает 17 тыс. рублей.

Вовк выразила возмущение пенсионным обеспечением россиян. Она уверена, что на выплачиваемые государством средства не получится нормально существовать.

«Ну как можно жить на пенсию в 15 тысяч? Я вот, например, получаю 17 тысяч. Я, народная артистка России», - пожаловалась она.

Вовк заявила: если бы она «не крутилась где-то», то сложно представить, как можно жить.

Ранее сообщалось, что часть россиян сможет отправиться на пенсию на два года раньше. Для этого нужно накопить необходимый стаж: 37 лет и 42 года для женщин и мужчин соответственно. Из нового указа стало известно, что в стаж включат службу в армии.