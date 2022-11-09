В России объявили о снижении пенсионного возраста

Жителям России объявили о новом указе, который регламентирует выход на пенсию. Согласно документу, часть граждан сможет отправиться на заслуженный отдых на два года раньше.

Юрист Ирина Сивакова пояснила, что нововведения касаются тех, кто уже накопил необходимый трудовой стаж. Для женщин – это 37 лет, для мужчин – 42 года.

Есть и еще одно изменение: теперь в стаж включат и службу в армии.

После выхода закона россияне, которым отказали в начислении пенсии, смогут заново написать заявление в Пенсионный фонд.