«Ну и скорости у молодежи»: Татьяна Михалкова поздравила 21-летнюю внучку со свадьбой

Жена режиссера Никиты Михалкова Татьяна поздравила внучку Наталью со свадьбой. Она прокомментировала счастливое событие фразой «ну и скорости у молодежи».

Пост с поздравлением Татьяна Михалкова разместила на своей странице в соцсетях.

Жена кинодеятеля обратила внимание на то, как быстро вырастают дети. «А внуки еще быстрее… Уже провожаем Наташеньку во взрослую жизнь! Еще вчера, она только что закончила университет, а на следующий день вышла замуж. Ну и скорости у молодежи, за ними не уследишь», - поделилась эмоциями Татьяна Евгеньевна.

Она показала фото со свадьбы, на котором Михалков поздравляет внучку. Режиссер был в белой рубашке и улыбался. Супруга находилась рядом и также выражала радость за невесту.

«Поздравляем молодых с важным событием в их жизни и нашей. Самое главное любить друг друга, свое дело, жизнь, прощать и мечтать», - дала совет Татьяеа Михалкова.

Также она сообщила, что подрастает 12-я внучка Михалкова – Вера. Пока девочка только начинает ходить и читать.

О свадьбе Натальи стало известно в середине июля – девушка разместила пост в соцсетях. При этом торжество состоялось месяц назад. Сейчас супруги проводят медовый месяц за границей. Мужем Натальи стал 24-летний сын известного чиновника.