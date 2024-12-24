«Ну что за милости»: Анастасия Костенко сообщила о пополнении в семье

Анастасия Костенко постоянно рассказывает о своих домочадцах в социальных сетях. Подписчики практически все знают о модели, ее супруге и детях. Жена футболиста Дмитрия Тарасова на этот раз вышла на связь, чтобы сообщить важную новость: семья завела домашнего питомца.

Модель пояснила, что теперь у них живет собака породы мальтипу. Звездная чета решила ей дать кличку Шерри.

«У нас пополнение. Знакомьтесь — Шерри! Мечта наших девочек и сына», — сказала Костенко.

Анастасия и Дмитрий тщательно подошли к выбору питомца. Костенко призналась, что у нее был неудачный опыт с этой породы — предыдущая собака семьи Эмми ненавидела детей. В итоге модель пообещала себе больше не связываться с мальтипу. Но ее мнение поменялось после знакомства с одной заводчицей. Шерри оказалась очень преданной и приученной к пеленке. Мало того, как призналась модель, животное моментально считывает настроение детей и сразу их поддерживает, если они расстроены.

«Ну что за милости», — заключила жена футболиста.

Модель замужем за российским футболистом Дмитрием Тарасовым. Супруги воспитывают четверых детей: шестилетнюю Милану, четырехлетнюю Еву, трехлетнего Алексея и Ярослава, которому в феврале 2025 года исполнится год.

Недавно футболист Дмитрий Тарасов столкнулся с критикой из-за нового фото. Подписчиков беспокоит экстремальная худоба спортсмена.