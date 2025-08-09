«Ну что это со мной?!»: беременная Агата Муцениеце столкнулась с неприятной проблемой

Беременная актриса Агата Муцениеце вышла на связь с тревожными новостями. В новом влоге на своем YouTube-канале артистка призналась, что страдает от высыпаний на коже.

36-летняя Агата Муцениеце не скрывает: третья беременность дается ей не так легко. Звезда сериала «Закрытая школа» показала подписчикам лицо без фильтров крупным планом, покрывшееся высыпаниями, и рассказала, с какими проблемами столкнулась.

«Ребят, ну что это со мной?! Говорят, беременность — лучшее время. Ха! Хорошо есть тональный крем, который все это может замазать. Просто весь нос в прыщах!» — высказалась Агата Муцениеце.

Поклонники поддержали актрису и поблагодарили ее за откровенность.

«Все так жизненно, без слащавости! Обожаю», «Когда смотрю влоги Агаты, всегда улыбка на лице. Сейчас смотрю и прям слезы накатывают. Желаю тебе настоящего счастья», — пишут в Сети.

Напомним, Агату Муцениеце заподозрили в романе с Петром Дрангой в декабре 2024 года, а в Новый год пара официально подтвердила свои отношения. В мае аккордеонист сделал возлюбленной предложение руки и сердца, а в июне стало известно, что они станут родителями. Артисты устроили гендер-пати и узнали, что ждут дочь.

