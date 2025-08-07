«Хвалю себя»: Агата Муцениеце рассказала, как снималась по 12 часов во время беременности

Агата Муцениеце рассказала, как снималась беременной по 12 часов. Актриса объявила о завершении съемок последнего проекта перед родами в соцсети.

Агата Муцениеце ждет третьего ребенка от Петра Дранги. По данным СМИ, актриса родит дочь в октябре. Несмотря на беременность, Агата продолжала сниматься в кино. Ее крайним проектом перед родами стал сериал «Химкинские ведьмы» о трех мошенницах, получивших магический дар. По словам актрисы, она гордится собой, потому что выдержала 12-часовые съемки и не поправилась, будучи в положении.

«Хвалю себя за то, что беременная выстояла все смены по 12 часов и больше и не поправилась на 100 кг, пока что», — написала знаменитость.

Агата рассказала, что работала над проектом с мая — за это время был отснят большой материал. Ее коллегами по площадке стали Анна Баньщикова и Валерия Астапова.

«Я пережила с девчонками Анной и Валерией все чувства на свете — отрицание, гнев, принятие и, наконец, любовь! Этот проект пронизан любовью!» — отметила Муцениеце.

