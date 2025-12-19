«Ну а что ему еще делать?»: Оксана Самойлова не против, если Джиган приедет праздновать Новый год на ферму

Блогер Оксана Самойлова на съемках шоу «VK под шубой 4» рассказала, что наступающие праздники встретить в компании семьи. Не обойдется и без Джигана, с которым у многодетной матери осенью этого года начался бракоразводный процесс, передает StarHit.

По словам Оксаны, идеальный Новый год должен пройти среди близких. Она даже не отпустит в этот день гулять с друзьями свою старшую дочь Ариелу, которой 14 лет. Мама заявила, что подростки могут сами присоединиться к их празднованию.

Что касается Джигана, то Самойлова не поддерживает с ним общение. Однако блогер будет не против, если супруг приедет отмечать Новый год к ней с детьми на ферму.

«Мы с детьми точно будем праздновать на ферме, но не исключено, что Денис будет с нами. Ну а что ему еще делать? Он, наверное, тоже захочет, просто приедет и все», — заявила Оксана.

Ранее Самойлова назвала причину развода с Джиганом. По словам знаменитости, между ней и супругом не было никакого эмоционального контакта.