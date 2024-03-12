НТВ перенес показ нового выпуска шоу «Маска»: причина уже известна

Телеканал НТВ решил перенесли показ 6 выпуска шоу «Маска» на более позднее время. Связано это с тем, что в эфире будет показана передача, посвященная президентским выборам. Об этом сообщили на официальном сайте канала.

В программе на воскресенье, 17 марта, указано, что развлекательный проект, в котором известные люди выступают на сцене в костюмах сказочных персонажей, будет показан в 22:00. А на его привычном месте в эфирной сетке теперь стоит подведение итогов голосования, новости с избирательных участков и комментарии кандидатов в президенты России.

Впрочем, через неделю, 24 марта, шоу «Маска» вновь выйдет в привычное для зрителей время.

Напомним, что в этом году поклонники проекта не знали, смогут ли его увидеть на телеканале или нет. Дело в том, что в декабре 2023 года певец Филипп Киркоров попал в скандал из-за «голой» вечеринки, а он является бессменным председателем членов жюри. Однако артист все-таки смог вернуться на телевидение, поэтому сезон стартовал на НТВ. На данный момент судьям осталось раскрыть всего 10 масок: Арлекина, Бабочку, Гориллу, Енота, Змея Горыныча, Кактуса, Кота, Матрешку, Перца и Щенка.

Ранее «Маску» покинула Акула. Ею был певец Артем Качер.