«Нравятся молодые парни»: Долина не просто так защитила Егора Крида от критики Мизулиной

Певица Лариса Долина похвалила скандальное выступление певца Егора Крида в «Лужниках». Как сообщает источник Telegram-канала «Свита Короля», исполнительница хита «Погода в доме» не просто так встала на защиту певца.

Напомним, что многие раскритиковали Крида, в их числе была глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. А Долина заявила, что «на вкус и цвет товарищей нет», само выступление ей понравилось.

Telegram-канал со ссылкой на известного продюсера указал, что Лариса Александровна защитила Егора, потому что ей он нравится.

«Ей нравятся молодые парни с хорошими голосами – Крид, SHAMAN. Дронова (настоящая фамилия певца SHAMAN, – прим. ред.) она, кстати, всегда хвалила, голос его божественным называла. А вот женщины этих парней ей не нравятся. Говорит, что «случайные барышни отвлекают, талант ребят губят». О Мизулиной же Лариса Александровна совсем невысокого мнения. Она считает, что той «стоило найти себе лысого жирного политика» и «не портить жизнь» Ярославу», – пишет Telegram-канал со ссылкой на известного продюсера.

Ранее мы писали о том, что Мизулина пообещала поставить в неудобное положение защитников Крида.