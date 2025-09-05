«Есть вишенка на торте»: Мизулина пообещала поставить в неудобное положение защитников Крида

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пообещала поставить в неудобное положение защитников певца Егора Крида. Она отметила, что есть некая «вишенка на торте».

Соответствующий пост появился в Telegram-канале Мизулиной.

Глава Лиги рассказала, что пару дней наблюдала за дискуссией вокруг выступления Крида в «Лужниках». Обсуждение вызвало у нее улыбку, так как Мизулина уверена, что «к любой заказной медийной кампании можно относиться только с юмором».

«Есть "вишенка на торте", которая поставит многих «защитников» в крайне неудобное положение. Всё самое интересное только начинается», - заинтриговала глава Лиги.

Уже в следующей своей публикации она напомнила, что возглавляемая ею организация с 2023 года пытается бороться с нелегальными онлайн-казино. По словам Мизулиной, собрано «колоссальное количество информации» на тему их работы и лиц, продвигающих это среди молодежи.

«Именно в связи с рекламой онлайн-казино мы еще в 2023 году обратили внимание на деятельность Крида», - поделилась она.

Ранее Мизулина пообещала направить обращения в СК и Генпрокуратуру после концерта Крида, на котором он целовался с танцовщицей. Певец ответил главе Лиги – за высказывания его похвалила журналистка Ксения Собчак. Она отметила, что исполнитель «не побоялся» и «сказал все, как есть».