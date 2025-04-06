«Нравятся эффектные девушки. Я не однолюб»: внук Никиты Михалкова удивил признанием о личной жизни

Внук Никиты Михалкова Андрей Баков сделал неожиданное признание о своей личной жизни. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ молодой человек рассказал, что ему нравятся «эффектные девушки», и отказался называть себя однолюбом.

24-летний сын Анны Михалковой учится в МГУ на экономической специальности. Однако Андрей Баков признается: он считает себя «не настолько образованным», чтобы достичь успеха в «академических кругах». Вместо этого молодой человек хотел бы заняться продюсерской деятельностью.

«У меня никогда не было задачи получить красный диплом, состояться в академических кругах. Это не совсем моя история. Я, к сожалению, не настолько образован, чтобы это сделать. Я бы продюсированием, наверное, занимался. Это хотя бы какое-то отношение к реальности имеет. Экономического образования будет достаточно. Мы сейчас с братом рекламу снимаем, пытаемся деньги заработать», — поделился внук Никиты Михалкова.

У звездного наследника есть собственная квартира в Москве, которую ему подарила мама. Но Андрей Баков заявляет: ему этого «недостаточно». Молодой человек хотел бы добиться финансовой стабильности и только после этого жениться.

«Пока у меня нет стабильного заработка, чтобы строить семью. Квартиры мне недостаточно. А жене, наверное, и подавно будет недостаточно», — отметил Андрей Баков.

При этом на данный момент старший сын Анны Михалковой считает себя свободным человеком и часто «меняет» девушек. Более того, Андрей Баков не скрывает, что не может назвать себя однолюбом.

«Нравятся эффектные девушки. Не могу сказать, что высокие. С недели моды готов уехать с девушкой. Причина, по которой стоит ходить на модный показ. Я не однолюб», — заявил молодой человек.

Ранее мы писали о том, что внук Никиты Михалкова Андрей Баков впервые за долгое время вышел в свет.