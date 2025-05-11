«Нравлюсь, какая есть»: Глюкоза раскрыла, как дочери отнеслись к ее смене имиджа

Глюкоза раскрыла, как семья отнеслась к ее смене имиджа. Об этом артистка рассказала в интервью Георгию Лобушкину.

Из-за нового образа певица начала часто сталкиваться с осуждением со стороны своих слушателей.

Некоторые хейтеры считают, что у Глюкозы растут две дочери, которым может быть стыдно за поведение родной матери. Кроме того, их могут высмеивать подростки.

Однако сама певица заверила, что семья поддержала ее решение сменить образ. Супруг подчеркнул, что любит свою жену такой, какая она есть. Также, по словам певицы, наследницы стараются подражать стилю мамы.

«Я ему просто нравлюсь, какая я есть, ему нравится любая прическа, которая на мне есть. Старшая дочь у меня занимается музыкой инди, у нее очень интересный свой вкус. А что касается младшей дочери — она как раз является моей поклонницей. Ей очень нравится и музыка, и как я одеваюсь, очень часто просит какие-то вещи надеть, гардероб иногда уже трещит по швам», — рассказала Глюкоза.

Ранее мы писали о том, что у 17-летней дочери Глюкозы дома живут два тигровых питона.

Также сообщалось, что Евгения Медведева кардинально сменила имидж.