«Нравится потреблять москалей»: Яна Поплавская объяснила, почему Лолиту послали «за звездочкой»

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская прокомментировала отмену концертов певицы Лолиты Милявской в Кузбассе. По ее мнению, исполнительнице хита «На Титанике» не удалось выступить, так как регион является одним из лидеров по поддержке бойцов СВО.

«С концертами приезжает такая «ляля», которой нравится «потреблять москалей». Естественная и нормальная реакция — послать…за звездочкой. Но мужики, хоть и шахтеры, а послали аккуратно, интеллигентно», —написала Поплавская в своем Telegram-канале.

Звезда «Красной Шапочки» поддержала решение региона и выразила уважение местным жителям и властям.

«Пример другим регионам, как делать надо, если вы уважаете себя и своих жителей», - заключила актриса.

Ранее Лолита Милявская пожаловалась на отмену сольного концерта в Кемерове из-за ремонта сломанного кабеля в зале. Кроме того, в Новокузнецке из-за завершения срока действия паспорта безопасности объекта также отказались от выступления певицы. Лолита выразила уверенность, что с ней ведется какая-то «нормальная борьба».