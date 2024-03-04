«Нож в спину»: Михаил Гребенщиков рассказал о сотрудничестве с Аллой Пугачевой

Певец Михаил Гребенщиков рассказал, как ушел из «Школы Пугачевой». Об этом сообщает «Леди mail.ru».

Участник «Фабрики звезд» Михаил Гребенщиков близко общался с Аллой Пугачевой и даже работал на Примадонну. Певец был сотрудником «Школы Пугачевой», которая готовила талантливых детей. В программе обучения были заявлены уроки вокала, теории музыки, танцев, актерского мастерства, психологии и этикета.

«В школе Пугачевой я занимался всем: аппаратурой, администрацией, сайтом», — рассказал Гребенщиков.

По словам певца, когда в 2018 году Пугачева решила закрыть школу, то предложила ему продолжить обучение с некоторыми детьми богатых клиентов.

«Я отказался: одно дело — работать под началом Примадонны, а другое — богатых мамаш, возомнивших себя продюсерами, которые будут мне диктовать, что и как делать», — объяснил он.

После отказа, в «дружественном с Пугачевой СМИ» вышла заметка о том, что Гребенщиков якобы приходил пьяным на уроки.

«Тогда я понял: приблизившись к Алле Борисовне, всегда можно что-то получить в спину», — добавил артист.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров удалил из соцсетей посты с признанием в любви к Алле Пугачевой.