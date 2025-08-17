«Ноющая, с болеющими детьми не нужна»: «Доярка из Хацапетовки» Евгения Осипова рассказала о предательстве мужа

Звезда сериала «Доярка из Хацапетовки» Евгения Осипова откровенно рассказала о разводе с мужем. В интервью журналу «Караван историй» актриса вспомнила о предательстве супруга, который оставил семью ради другой женщины.

Евгения Осипова 11 лет состояла в браке с оператором Анатолием Симченко, у пары двое детей. Но в 2022 году супруги развелись из-за связи мужчины с другой. Артистка предпочитает не раскрывать подробности личной жизни, но в новом интервью решилась рассказать о пережитом предательстве. По словам знаменитости, муж стал отдаляться от нее в сложный для семьи период – тогда у их сына Максима диагностировали сахарный диабет.

«Помню, тогда муж спросил: „Ты сама с этим справишься?“ Это была очень странная история: он все подвел к тому, что мне ничего не оставалось, кроме как сказать, что справлюсь. А муж съехал и снял квартиру рядом с нами», — поделилась Евгения Осипова.

Актриса признается: в какой-то момент супруг перестал принимать участие в жизни детей и не помогал больному сыну: «Мне помогали врачи, друзья, мама. А он и в больнице-то у сына был считанные разы».

Вспоминая о начале отношений с Анатолием Симченко, артистка отметила: он преследовал личную выгоду. Евгения Осипова раскрыла: именно она, а не муж, материально обеспечивала семью: «Я помогла ему деньгами: закрыла прежний кредит, купила машину, на которой он до сих пор ездит, за мой счет мы съездили с его маленьким сыном в отпуск. Вложила деньги в дом». Однако вместо благодарности актриса получила лишь зависть: «Еще почему-то считал меня своим конкурентом, часто говорил об этом».

Артистка подчеркнула: она была нужна мужу лишь успешной и красивой: «Ноющая, с болеющими детьми ты не нужна». Изначально Евгения Осипова винила в проблемах с супругом себя, но позднее поняла, что они были слишком разными: «Он даже детей не хотел, говорил: „Зачем так рано, давай еще погуляем“. Ждал легких страстных отношений».

Знаменитость уверена: история с неудачным браком — ее плата за отношения с женатым человеком.

«Я верю в бумеранг. На тот момент, конечно же, себя оправдывала тем, что я-то свободный человек, а уйти из семьи — это его решение. Но ты безусловно в этом косвенно участвуешь», — заключила актриса.

Ранее Евгения Осипова заявила, что муж бросил ее во время болезни сына.