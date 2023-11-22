Николай Цискаридзе заявил, что ему стыдно из-за «Щелкунчика» в Большом театре

Артист балета Николай Цискаридзе раскритиковал менеджмент Большого театра за ажиотаж вокруг новогоднего спектакля «Щелкунчик». Люди вынуждены сутками стоять на морозе, чтобы приобрести заветный билет на представление.

«Меня поражает, что Большой театр, у которого бюджет в пять миллиардов рублей, за столько лет не может наладить систему, чтобы люди смогли в личном кабинете зарегистрироваться и купить билеты, пусть и ограниченное их число», — сказал Цискаридзе в беседе с порталом msk1, добавив, что ему больно и стыдно за эту ситуацию.

Кроме того, он рассказал об опасности постановки для артистов балета, так как в предновогодний сезон представления идут каждый день и нет возможности для отдыха и восстановления.

«Сейчас в афише Большого они стоят чередой, и это халтура. Человеческий организм не может каждый день являть. Это опасно для здоровья. Потому там текучка, травмы и потребитель страдает», — сказал артист балета.

Он также подчеркнул, что неоднократно танцевал в «Щелкунчике», но всегда отдыхал один-два дня между спектаклями.

В первый день продажи билетов на балет «Щелкунчик» в кассу Большого театра встроилась очередь из 500 человек. Премьера спектакля в этом году намечена на 23 декабря.

Ранее мы писали, что экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова назвала беспределом продажу билетов на «Щелкунчик» за 100 тысяч рублей. Балерина заявила, что вместо этого можно взять тур на Мальдивы.