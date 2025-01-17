Новый возлюбленный Муцениеце Петр Дранга вышел на связь после скандала в семье актрисы

Музыкант Петр Дранга вышел на связь после того, как в семье его предполагаемой возлюбленной Агаты Муцениеце разгорелся скандал. Сын актрисы отказывается общаться не только с матерью, но и с бабушкой. Однако комментарии по этому поводу артист давать не захотел.

В беседе с журналистами Петр дал понять, что не собирается вмешиваться в дела Муцениеце.

«Конечно же, нет, я не буду говорить про это. Я вообще таким не занимаюсь, не разговариваю ни с одним изданием», - заявил Дранга порталу Woman.ru.

Отметим, что на данный момент музыкант и актриса находятся в отпуске на Мальдивах. А в это время дети Агаты живут у отца. Причем сын не видел маму с прошлого года. Несмотря на то, что суд постановил — Тимофей должен жить с родительницей, мальчик отказывается возвращаться к ней. Причины такого решения подростка не разглашаются. Некоторые встают на сторону Муцениеце, заявляя, что Павел Прилучный настраивает против нее ребенка. Другие же уверены — звезда «Закрытой школы» сама виновата в испорченных отношениях со школьником.

В Сети многие пользователи также недоумевают, что Тимофею могла сделать бабушка. В день рождения мальчика мама Агаты призналась, что не смогла связаться с внуком и передать ему подарки. На это она получила ответ от подростка в комментариях: «Бабушка хайпует».

Ранее Павел Прилучный вышел из себя из-за родственников бывшей жены.