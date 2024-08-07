Новый возлюбленный Ксении Бородиной до сих пор владеет брендом бывшей жены. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

Ксения Бородина уже вторую неделю постит в соцсетях кадры счастливой жизни вместе с новым возлюбленным Николаем Сердюковым. С мужчиной она познакомилась во время шоу «Последний герой», на котором работала ведущей. Сердюков же стал одним из участников телепроекта.

Как выяснили журналисты, Николай Сердюков занимается бизнесом. Правда, не своим, а бывшей жены — ему принадлежат права на товарный знак бренда одежды его бывшей жены блогерши Алины Акиловой.

По словам юриста Ольги Власовой, бывшей супруге Сердюкова не удастся вернуть себе права на товарный знак.

«Если товарный бренд зарегистрирован на одного из супругов, он делению не подлежит. Согласно пункта 3 статьи 36 Семейного Кодекса исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из супругов, в общее имущество супругов никак не входит», — объяснила она.

Ранее мы писали о том, что 41-летняя Ксения Бородина окончила факультет психологии МГУ с красным дипломом.